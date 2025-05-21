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慶豐富股東會／通過配息每股1.8元 現金殖利率逾7%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
慶豐富董事長許閔琁。記者宋健生／攝影
慶豐富董事長許閔琁。記者宋健生／攝影

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）去年每股稅後純益2.39元，股東常會21日通過配發1.8元現金股利，配息率75.3%；慶豐富強調，公司經營成果回饋全體股東共享，以今天收盤價25.05元計算，現金殖利率達7.19%。

慶豐富去年合併營收53.99億元、年增18.7%，稅後純益4.15億元、年增299.4%，每股稅後純益2.39元，全年獲利繳出歷年新高。

慶豐富積極深化全渠道客戶業務擴張策略，旗下窗簾事業受惠大型實體零售通路客戶訂單出貨穩健提升，尤其在線上電商通路客戶、以及建築師、建商的專業市場業務拓展發酵，帶動2024年窗簾事業營收比重進一步增加至80%。

其中，線上電商通路及專業市場領域銷售，占窗簾事業比重分別提高至21.4%、7.8%，創造集團營運良好成長動能。

慶豐富表示，集團近年積極推動全價值鏈ODM業務轉型，以「創新研發+製造+服務」利基，滿足全渠道通路客戶多元窗簾採購需求，精進窗簾事業營運獲利結構，挹注2024年整體毛利率、營業利益率分別達24%、10%水準。

此外，2024年股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別達16.37%、6.90%，皆較前一年度的4.59%、2.59%提升，並創近五年新高，凸顯公司經營團隊在多面向的持續努力與精進，創造公司、員工及股東最大價值。

展望未來營運，儘管全球政經環境仍受地緣政治、貿易政策變數干擾，但觀察國際零售通路業者有機會進一步重整供應鏈，有利於創造慶豐富打入新客戶供應鏈體系機會。

慶豐富看好全球零售朝向OMO發展趨勢，以及窗簾市場日益多元化的消費需求，持續優化全球生產基地布局，並從產品創新、供應鏈精實管理到永續循環經濟策略四大構面同步推進，提高市場競爭力。

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