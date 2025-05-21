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星宇開闢鳳凰城航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）昨（21）日北美布局全新航點揭曉，將跟著台積電設廠的鳳凰城開闢新航點；美國鳳凰城市長 Kate Gallego表示 ，星宇成為亞洲飛往鳳凰城首個直飛航班，預計將於明年2月將飛進鳳凰城。

美國總統川普讓美國再次偉大政策下，亞洲往北美的商務需求全面增加，星宇航空北美線2026年打算開通鳳凰城天港國際機場和臺北桃園機場之間的新直飛航班；隨著鳳凰城市場宣布這估消息後，將於明年2月開航，每周提供 三到四個航班。

星宇航空即將於6月2日閃耀開航加州安大略，初期每週營運四班，深化北美市場佈局，拓展跨洲航網版圖，邀請到「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，蓄勢待發迎接全新航線的啟航。

星宇的目標是鎖定北美市場，北美航線轉機客非常重要的市場，目前星宇航空北美轉機客約占總載客的六成，6月2日星宇航將開闢桃園-安大略，屆時總班次會達到28班。

航線 美國 星宇航空

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