信義房屋股東會 每股發1.8元、殖利率逾6％

信義房屋今日召開114年股東常會，完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1.8元的盈餘分派案，以21日收盤價28.05元計算，股息殖利率逾6.42%。

信義房屋去年度合併營收達127.82億元，稅後淨利18.07億元，年增2%，每股盈餘2.42元。信義房屋表示，去年面對房市上熱下冷挑戰，公司持續優化數位轉型工具及精進服務系統，並積極落實「先義後利、以人為本」的經營理念，深化顧客信任與品牌價值。

信義房屋表示，這次股東會完成第15屆董事全面改選，董事席次共7席，其中，獨立董事仍維持4席，新任獨立董事由林文政與陳淑娟擔任，其分別具備人力資源管理與財務金融專業背景。

信義房屋指出，新一屆董事會推選董事周耕宇續任董事長，將持續帶領公司朝數位創新、顧客價值與永續發展穩健邁進。展望未來，信義房屋表示，將持續以顧客需求為核心，提升服務效能與客戶滿意度，並落實ESG三大面向的永續發展目標。