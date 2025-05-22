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巧新攻低碳循環鋁材鏈

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

巧新（1563）昨（21）日股東會，董事長黃聰榮表示，巧新除了車用領域外，將擴大開拓半導體、航太、重電及其他移動設備等多元產業的鋁材需求，進一步切入跨產業低碳循環鋁材供應鏈。

黃聰榮表示，上述規劃將利用現有產線及預計於2026年完工之第二座6萬噸年產能之屏東場熔煉廠產能。

巧新股東會承認2024年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案，巧新2024年稅後純益7.55億元，每股純益（EPS）3.3元，公司決議配發每股現金股利2.2元，平均十年來的每股股利配發2.3元的水準，且連六年股利配發率保持在六以上。

巧新將持續供應包括高強度、輕量化的鍛造輪圈與懸吊系統鋁鍛件等零配件，並針對超跑、豪華車品牌車廠等大尺寸、複雜造型、高加工難度輪圈的需求，強化製程與表面處理技術，進一步提升產品附加價值與客戶黏著度。

股東會 股利

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