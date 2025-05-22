晶碩三戰略 強化競爭力

晶碩（6491）董事長郭明棟表示，為了強化市場競爭力，將推三大戰略，包括一、聚焦技術含量更高的光學設計產品並擴大研發資源投入，二、調結構以降低對大陸市場的依賴，三、把「專利保護」列為核心戰略之一。

晶碩昨（21）日召開股東會，會中通過去年財報與股利分配案。晶碩2024年營收68.17億元，年增0.4%，稅後純益18.3億元，年增10.5%，每股純益23.47元，續創歷史新高。董事會同時通過去年每股將配息11元，亦是新高水準，配發率約47%。晶碩並公告將於6月12日進行除息。

其中，在調整市場結構部分，郭明棟表示，儘管去年營收與前年相較並未出現明顯成長，但公司持續調整客戶結構，將部分市場從中國大陸轉向日本與歐洲，以因應大陸競爭加劇的市場態勢，這項策略也帶動毛利率開始回升。

郭明棟指出，晶碩未來將聚焦技術含量更高的光學設計產品，同時擴大研發資源投入，目前公司研發團隊已超過200人，持續在新產品開發與專利布局上扮演關鍵角色。

他強調，隨著大陸市場競爭日趨激烈，晶碩將逐步降低對大陸市場的依賴，同時把「專利保護」列為未來發展的核心戰略之一，以守住技術優勢、穩固全球布局。