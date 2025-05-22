亞德客董座 王世忠續任

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（21）日召開股東常會，完成董事全面改選，董事長王世忠獲選續任。王世忠對今年產業景氣展望審慎樂觀，並宣示集團將提升氣動元件產品在中國大陸的市占率，估三年後登第一。

王世忠也宣布，亞德客將積極開發電動缸及滾珠螺桿等相關全新產品，為布局機器人等產業作好準備。

據了解，亞德客在機器人重要零部件方面，已陸續完成電動缸、線性滑軌、滾珠螺桿及感應開關等產品開發，後續並朝步進馬達、伺服馬達及控制器邁進。

亞德客去年合併營收306.6億元、年增2.8%，稅後純益76.23億元、年增9.4%，營收及獲利續創歷史新高，每股稅後純益38.12元，股東常會昨日通過每股配發21.139元現金股利，並改選七席董事及四席獨董，隨後董事會推舉王世忠續任董事長。

王世忠指出，氣動元件市場自2024年起逐步回溫，亞德客不斷開發高毛利新產品、改善產品銷售組合、提升內部生產效率及降低成本，也持續拓展品牌形象，提高市占率以支持營業額成長。

談到在台灣和中國大陸布局，王世忠表示，亞德客設立台南廠，在台灣成立第二研發中心，用以發展高階氣動及電動產品元件，自製的線性滑軌持續量產；在中國大陸也持續增設銷售分公司及營業所，並設立物流中心以提高營運效率。目前，亞德客在大陸氣動元件市占率約30%，僅次於日本SMC的34%；亞德客預計2028至2030年，市占率將拉升至35%、挑戰市占第一。