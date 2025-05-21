美時法說會／將啟動新五年計畫 四大策略帶動業績累增逾450億元

製藥龍頭廠美時（1795）21日召開法說會，針對公司未來營運展望，副總經理沈燁表示，美時將透過持續研發產品線、授權引進高潛力的創新產品到亞洲、收購成熟品牌藥物、及收購平台等四大策略，目標2026年至2030年之間為公司創造累計15億美元（約新台幣452億元）的收入。

美時今年前四月合併營收73.03億元、年增16.39%；公司日前公布今年第1季財報，單季合併營收47.3億元、年增12.7%，稅後純益14.35億元，季增26.7%、年增38.5%，每股稅後純益（EPS）5.47元，主要受惠與Teva在泰國業務整合及越南出口市場的銷售強勁增長，帶動首季營收與淨利雙創歷年新高。

沈燁表示，美時明年起新的五年成長計畫中，首先將持續研發新產品線，將聚焦第一申請（first-to-file, FTF）資格學名藥、改良劑型505b(2)藥及Day-1上市學名藥，估計這五年可為公司帶動8億美元業績；其次是授權引進高潛力的創新產品到亞洲，將可帶動近3億美元營收；第三是收購成熟品牌藥物至亞洲市場，將可帶動4億美元營收，這前三項策略達成目標，將可為公司創造15億美元的收入；但美時另有第四項策略，就是進行公司或平台的併購，若順利達成，將繼續上修業績成長目標。

在今年的擴展進度上，美時目前在越南正在進行一項併購案，預計5月底至6月初可完成簽約；另外在今年底前也將完成對一家企業的併購。

針對美國市場的政策風險，沈燁表示，美國關稅政策仍在變動，影響尚不明朗，4月起美時已提前完成血癌藥Lenalidomide美國倉儲庫存備貨至2026年，對今年營收不會造成任何影響，但對營收認列方式將有部分調整，每1季的第1個月將有較高的營收認列。

美時也不排除透過關聯企業艾威群在美國的生產線委託生產（CMO）；針對近期已傳出的「最惠國藥品定價」政策，美時估計對品牌藥將有較大影響，這類藥品雖然占了市場價值90%，但是僅占市場銷量約10%，因此對美時的負面影響非常有限。