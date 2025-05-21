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信義房屋股東會／陳麗心：首度導入實驗店 代銷事業今年接案近300億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋總經理陳麗心。陳美玲/攝影
信義房屋總經理陳麗心。陳美玲/攝影

信義（9940）21日股東會，會中通過七席董事改選，以及每股配發1.8元現金股利；信義房屋總經理陳麗心在會後表示，面對房市的政策變動，以及今年關稅戰和所帶來的股災衝擊，今年國內仲介市場將經歷一波汰弱留強，信義房屋除了趁此時調整體質外，同時仲介店頭也嘗試新店型的「實驗店」，以內湖店為首發；另外信義代銷今年同步調整接案量，今年新接案目標近300億元。

陳麗心分析，去年9月起銀行貸款嚴格，加上今年關稅戰議題，均導致今年國內房市交易量下滑，以仲介端來說，剛需客戶仍在，市場擁有一定程度成交量，不過房仲業也必須趁此時做體質調整，以及加值服務升級和AI運用等，才能更貼近客戶需求。

陳麗心表示，以不動產政策變動來說，信義房屋可以為買方爭取到銀行端更好的貸款利率，另外在房市交易較冷靜之際，此時消費者對於交易安全更加重視，這時候仲介端若服務品質更好、作業效率更快，消費者會更有信心，這也是信義房屋努力的目標。

陳麗心認為，下半年房市會比上半年好，主因房地合一2.0上路後，持有滿五年以上、課稅20%的物件會釋出，且第3季末在關稅議題慢慢淡化掉，不動產市場會比上半年好；不過她強調，當前房價不可能崩盤，尤其是雙北市，不過部分供給量大、房價漲幅過快的區域，價格可能會有鬆動情況。

信義房屋旗下信義代銷2024年新接案量超過500億元，陳麗心指出，今年新接案量預計近300億元，尤其今年房市交易量不若去年佳，不少建商推案採剎車，在此之際，集團全房產效益就能發揮，不少接待中心改採店面式銷售。

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