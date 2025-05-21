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富威股東會／通過私募現增案 配發現金股利1元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
富威電力董事長胡惠森（右）21日主持股東會。攝影／陳昱翔
富威電力董事長胡惠森（右）21日主持股東會。攝影／陳昱翔

富威電力（6994）21日召開114年股東常會，會中通過所有相關議案，及每股配發現金股利1元，並通過擴大辦理私募現金增資案，以不超過15,000仟股額度內，加速尋求與策略性投資人合作並充實營運資金，將是繼日前宣布與智電系統公司策略合作後，下一波的投資併購計畫。

富威電力董事長胡惠森表示，因應全球市場的快速變化及強化公司成長動能，富威電力股東會通過將以私募現金增資發行普通股方式，引進策略性投資人，雖會稀釋大股東股份，卻可加快富威電力的成長與茁壯，擴大富威收入與獲利，此舉有助於富威電力未來十年業績呈「階梯性成長」。

胡惠森指出，董事會日前決議，以股份與現金對價方式，參與智電系統公司增資案，預計今年第3季完成交易，取得約51%股權，將智電系統納為合併子公司。由於富威電力擁有自已的電源管理系統（EMS），加上智電系統服務其他儲能案場經驗豐富及電網相關的控制預測技術，雙強聯合將可創造Win-Win營收貢獻，進而擴大電力整合發展並將該市場推向國際化。

富威電力113年合併營收淨額18.86億元，較112年成長114.41%，稅後淨利年增50.45%，每股稅後盈餘（EPS）從112年的0.94元，成長至1.42元，營收、獲利顯著成長。目前手中簽訂的綠電交易金額已達211億元，未來配合第三型電廠的持續收購、及母公司森崴能源又德風場預計700MW容量的開發，未來併網將可支應富電每年約30億度綠電的銷售來源，發展前景可期。

展望未來，富威電力今年重點是能源事業部將加速整合第三型發電設備、布局離岸風電市場並擬定相關採購銷售戰略，深化富威在台灣的市占，並進軍海外綠電與憑證市場。儲能事業部以儲能專案工程為主，因應台電電網輔助需求，以E-dreg自建或統包工程為目標，並拓展海外儲能市場，包含表前與表後市場商機。節能事業部協助客戶改善設備能耗、提供能源管理系統方案，輔導客戶減碳朝向淨零目標。

股東會 綠電 增資

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