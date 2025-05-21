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中鋼22日開始領股東會紀念品 中鋼人上緊發條因應挑戰

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼今(114)年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。中鋼／提供
中鋼今(114)年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。中鋼／提供

受股東歡迎的中鋼（2002）股東會紀念品預定22日起開始領取，今年股東會將在6月19日舉行，面對全球關稅風暴，鋼鐵產業載浮載沈，中鋼股東更多關注在致勝策略以及發展願景，期待經營層能開創佳績，帶動股價上漲、多分配股利。

中鋼專家表示，目前全球總體經濟情勢混沌，針對鋼鐵產業方面，新台幣近期升值，加上人民幣持續走貶，對出口導向鋼廠構成匯損壓力與國際競爭力削弱的風險。

中鋼專家指出，未來仍有多項挑戰待克服，目前中美貿易談判雙方已釋出善意訊號，並取得初步實質進展，雙邊關係略見緩和，對全球貿易動能帶來一定助益。

然而，鑑於談判仍處於初期階段，未來走向尚不明朗，中鋼持續密切關注國際局勢變化，並專注強化自身競爭力與市場應變能力，以穩健步伐迎接瞬息萬變的市場挑戰。

中鋼表示，今年精心推出「輕巧冷水瓶」做為股東會紀念品，兼具輕巧便攜、健康安全與環保永續的特點，為通勤、郊遊、辦公等隨身補充水分最佳選擇。用小小的心意，感謝股東長期以來對中鋼的支持與愛護，並由衷希望與全體股東共同實踐健康飲水與永續環保的生活方式，攜手打造更美好的未來。

持有中鋼1,000股以上股東可憑委託書兌領股東會紀念品一份，兌領地點詳載於開會通知書。持股未滿1,000股或未於徵求期間交付委託書之股東，可利用臺灣集中保管結算所之「股東e票通」電子投票平台【網址https://www.stockvote.com.tw】或各券商的手機APP，於114.05.20-114.06.16完成電子投票作業，並於114.09.03-114.09.05(上午9:00至下午4:00)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)至開會通知書上載明之指定地點領取紀念品，或於114.06.19股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

股東會紀念品 中鋼

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