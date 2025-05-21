中信金獲外資連15買 盤中創26年新高

中信金（2891）獲外資連15買，21日早盤中站上42.5元，創近26年來新高！中信金人列輝達（NVIDIA）最新AI供應鏈合作背板股。

中國信託近年積極導入NVIDIA GPU、數據平台與AI技術，廣泛運用於內部營運效率提升與風險控管，尤其在打擊詐騙領域成果顯著，透過自研防詐科技，有效提升阻詐成功率。中國信託也持續與NVIDIA保持技術交流，攜手提升大語言模型（LLM）運算效能，加速生成式AI在金融場景的應用落地。

中信金日前法說也強調，中信銀行計劃在日本福岡設立出張所，持續拓展海外據點。 同時，對於中國大陸曝險，中信金控表示，截至2025年3月底，大陸曝險占淨值比已由去年底的58.9%降至56.8%，曝險金額從1994億元降至1923億元，顯示風險控管成效。

至於中信金控董事辜仲諒因2005年澄清湖大樓交易案，遭台北地方法院判處7年8個月有期徒刑。 法院認定，該交易透過中信金百分百持有的孫公司泰通公司進行，造成公司損失約1億元。 辜仲諒則強調，當時並未參與相關董事會決策，且不知交易細節，強調無背信犯意。

中信銀在國內的分行亦進行差異化，位於台中的洲際分行，鄰近中信兄弟主場洲際棒球場，為台灣第一個結合金融服務與棒球元素的運動主題分行，該分行為中信銀在台中的重要獲利據點。