快訊

今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

南僑 4月EPS 0.06元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

南僑（1702）昨（20）日公布今年前四月獲利自結數，因去年獲利基期較高，匯率變動、及大陸經濟復甦緩慢等波及造成累計獲利較去年縮水，4月自結每股稅後純益（EPS）為0.06元，前四個月自結EPS 0.58元。

南僑4月營收20.31億，較去年同期20.03億，年增率為1.43%；4月受到匯率等其他因素影響，自結稅後純益1,482萬元，較去年同期8,798萬元，年減83.15%，EPS為0.06元，與去年同期EPS 0.35元減少0.29元。

累計前四個月營收78.90億元，較去年同期75.89億元，增加3.97%；累計前四個月稅後純益獲利1.44億元，較去年減少67.85%，EPS 0.58元，較去年同期減少1.23元。

匯率 EPS

延伸閱讀

大陸16至24歲青年失業率 4月降至15.8%創4個月新低

長榮航召開法說後 法人估今年 EPS 4.7元

陸經濟放緩 4月工業、消費、投資增速全面下滑 官方喊頂住壓力

華邦電轉運 大摩力挺

相關新聞

台橡 營收獲利添動能

台橡（2103）總經理蔡偉強昨（20）日表示，台橡去年獲利表現強勁，第1季即使產業挑戰險峻，台橡稅後淨利並較去年同期成長...

遠百：還要開三家百貨

遠百（2903）董事長徐旭東昨（20）日表示，零售業在台灣發展潛力尚未飽和，需求正在增加，市場仍有很大的成長空間。遠百未...

大統益 配現金股利7元

大統益（1232）昨（20）日股東會宣布，持續朝著亞洲區最具競爭力的大豆加工廠及植物油生產廠商之一目標挺進，同時股東會通...

大武山 超額配息2元

大武山（6952）昨（20）日股東會，通過每股超額配發現金股利2元，同時補選一席董事，由德本投資代表人魏毓恆當選。大武山...

統一超 瞄準烘焙商機

看準國內甜點市場持續成長，統一超（2912）旗下7-ELEVEN積極擴展烘焙商品線，自2023年起強化甜點專櫃布局，目前...

台聚 拓展利基型產品

台聚集團台聚（1304）、亞聚及台達化三公司昨（20）日同步舉行法說會，台聚表示，中美貿易衝突降溫，但大陸EVA供過於求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。