南僑 4月EPS 0.06元
南僑（1702）昨（20）日公布今年前四月獲利自結數，因去年獲利基期較高，匯率變動、及大陸經濟復甦緩慢等波及造成累計獲利較去年縮水，4月自結每股稅後純益（EPS）為0.06元，前四個月自結EPS 0.58元。
南僑4月營收20.31億，較去年同期20.03億，年增率為1.43%；4月受到匯率等其他因素影響，自結稅後純益1,482萬元，較去年同期8,798萬元，年減83.15%，EPS為0.06元，與去年同期EPS 0.35元減少0.29元。
累計前四個月營收78.90億元，較去年同期75.89億元，增加3.97%；累計前四個月稅後純益獲利1.44億元，較去年減少67.85%，EPS 0.58元，較去年同期減少1.23元。
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