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大武山 超額配息2元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大武山（6952）昨（20）日股東會，通過每股超額配發現金股利2元，同時補選一席董事，由德本投資代表人魏毓恆當選。大武山看好投資國內最大的蛋品加工廠福記，朝著營運布局一條龍的目標前進，下半年可望看到投資效益。

大武山2024年全年合併營收達12.18億元，稅後純益9,572萬元，分別較前一年度增加6%與32%，每股稅後盈餘為1.46元，昨日股東會通過動用資本公積超額配發股利，每股配發現金股利2元，以該公司昨日收盤價49.2元計算，現金股息殖利率為4%。

另外，大武山日前董事會決議向國興公司，取得福記公司51%股權，布局下游食品加工業，掌握經營權拓展下游蛋品加工業務擴大營運規模，預計今年第2季完成所有交易流程，第3季開始將進一步擴大公司業。

大武山未來持有福記過五成的股權，該公司為國內最大的蛋品加工廠，逾五成營收來自雞蛋類產品。

股東會

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