大統益股東會／通過配發現金股利7元

大統益（1232）20日股東會宣布，持續朝著亞洲區最具競爭力的大豆加工廠及植物油生產廠商之一目標挺進，同時股東會通過配發每股配發現金股利7元，以該公司20日收盤價163元計算，現金股息殖利率為4.3%。

大統益通過去年財報及股利案，2024年合併營收為220.67億元，稅後純益為13.17億元，年增率為9.3%，每股稅後純益為8.22元，每股配發現金股利7元，配發率85%。

統一集團小金雞之一大統益對於今年營運展望仍舊很有信心，該公司不只去年獲利，今年第1季也表現不錯，稅後純益為3.08億元，年增率為9.6%，每股稅後純益為1.93元。

董事長羅智先在報告時指出，大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品（大豆粉、全脂豆粉、大豆油、精選大豆、大豆卵磷脂、非基改大豆）及各種植物油（棕櫚油、芥花油、葵花油）之生產與販售，多項主力產品市占率居市場之冠，期許成為亞洲區最具競爭力的大豆加工廠及植物油生產廠商之一。

對於未來營運展望，羅智先也指出，持續由核心事業出發，專注本業發展，強化競爭優勢，疫情結束國際情勢變化帶來的影響仍時刻挑戰企業，大統益除須面對台幣匯率與原料價格波動，也須應對地緣政治或極端氣候所造成的供給面衝擊；努力在產銷協調、匯兌操作、與原料採購上作必要調整，在整體競爭力發揮下，克服困難維持穩定獲利。