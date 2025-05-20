南僑累計前四個月自結EPS 0.58元

南僑（1702）20日公布前四個獲利自結數，去年獲利基期較高，匯率變動及大陸經濟復甦緩慢等波及造成累計獲利較去年縮水，4月自結每股稅後純益(EPS)為0.06元；累計前四個月自結EPS 0.58元。

南僑4月營收20.31億，較去年同期20.03億，年增率為1.43%；4月受到匯率等其他因素影響，自結稅後純益1,482萬元，較去年同期8,798萬元，年減83.15%，EPS為 0.06元，與去年同期 EPS 0.35元減少0.29元。

累計前四個月營收78.90億元，較去年同期75.89億元，增加3.97%；累計前四個月稅後純益獲利1.44億元，較去年減少67.85%，EPS 0.58元，較去年同期EPS 1.81元減少1.23元。

南僑表示，全球市場經濟變動大，持續掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，靈活動態的企業組織、開創多元的經營模式，創造顧客、消費者、社會及產業多贏局面；泰國及大陸布局開始步入收割階段，將成為推動營收、獲利成長新動能。