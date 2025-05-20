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大武山股東會／通過每股超額配發現金股利2元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大武山（6952）20日股東會，通過每股超額配發現金股利2元，同時補選一席董事，由德本投資代表人魏毓恆當選。

大武山2024年全年合併營收達12.18億元，稅後純益9,572萬元，分別較前一年度增加6%與32%，每股稅後盈餘為1.46元，20日股東會通過動用資本公積超額配發股利，每股配發現金股利2元，以該公司20日收盤價49.2元計算，現金股息殖利率為4%。

大武山看好未來營運展望，目前擁有全國最大蛋雞牧場，蛋雞總飼養量逾百萬隻，雞蛋年銷量超過2億顆。為因應國內蛋價波動壓力，除持續伺機併購國內牧場外，並積極進行垂直整合，擴大蛋品市占率與產業影響力。

另外，大武山日前董事會決議向國興公司，取得福記公司51%股權，布局下游食品加工業，掌握經營權拓展下游蛋品加工業務擴大營運規模，預計今年第2季完成所有交易流程，第3季開始將進一步擴大公司業，正式跨入食品加工服務，整併下游計畫再下一城。

大武山未來持有福記過五成的股權，該公司為國內最大的蛋品加工廠，逾5成營收來自雞蛋類產品，透過完整的零售通路，提供消費者包括溫泉蛋、溏心蛋、滷蛋、茶葉蛋、蛋沙拉…等多元化的鮮食蛋類產品，其中鐵蛋產品在台灣市占率高達85%、溫泉蛋亦達70%以上占有率，近期福記成功開發豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品，除布局國內市場外，並外銷至美國、澳洲、新加坡、香港等。

股東會 股利

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