長榮航召開法說後 法人估今年 EPS 4.7元

長榮航（2618）召開法說會後，隨國際燃油價格下跌，有利舒緩成本壓力，加上第3季進入客運旺季，營運有望進一步走高中，法人機構預估今年每股獲利（EPS）為4.7元，評等維持買進。

法人機構表示，在長榮航營運成本結構中，燃油成本占比約30%~35%，為成本最大宗，今年以來國際油價下跌有望舒緩營運成本壓力；若以全年1,750萬桶用油量、以及匯率30.2元的假設基礎計算，在不考慮燃油附加費的情況下，燃油價格每變動10美元，對於公司全年EPS影響約為0.98元。

同時，貨運方面，美國針對中港小額包裹從價關稅稅率從120%降低到30%，維持每件小額郵遞品100美元的從量關稅，由於稅率大幅調降，有望降低航空貨運面臨的負面衝擊。此外，隨海運市場搶運需求增溫，公司表示不排除後續貨運需求將出現由海轉空現象，進而支撐貨運價格走勢。

法人機構指出，第2季營收預期與第1季相當，燃油價格下跌有利毛利率將高於第1季，然業外恐認列新台幣升值所衍生的匯兌損失下，預估單季稅後獲利54.5億元，季減8%，EPS 1元。

展望第3季，受惠進入客運旺季，預估稅後獲利78.7億元，季增44.3%，EPS為1.4 元，為2025年季獲利高峰。

展望2025年，客運方面，預期客運票價將呈緩跌，然仍高於疫情前水準；貨運方面，美國關稅政策的衝擊有望較前期減緩，另燃油價格下跌有望抵銷部分貨運價格下跌風險，預估全年稅後獲利255.8億元，年減11.8%，EPS為4.7元。