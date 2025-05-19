長榮航太：關稅無影響 美元貶1%稅前淨利減4100萬

長榮航太今天舉行法人說明會，經營團隊說明，針對美國提高關稅，現階段出貨及營收不受影響，而新台幣近期大幅升值，長榮航太營收約有7成為美元，預估美元貶值1%，稅前淨利將減少新台幣4100萬元。

長榮航太今天舉行法人說明會，針對美國提高各國進口到美國商品的關稅，對長榮航太業務是否有影響，經營團隊指出，維修及製造業務來自美國客戶分別占22%及95%，經評估業務合約及交易特性後，確認現階段出貨及營收不受影響。

維修廠方面，長榮航太說明，美國籍航空公司的飛機及零組件維修，依據合約都是在桃園機場廠區完工後交貨，後續運送及相關稅務由客戶端負責。

航材採購方面，長榮航太指出，未來來自美國項目可能因關稅導致成本增加而漲價，公司與客戶的維修合約，材料計費大部分是以採購價格加收服務費計算，故如有材料漲價也不影響利潤，少部分維修項目採定價統包用料方式，將視後續價格浮動是否超出約定比例，再另行修約報價。

製造廠方面，長榮航太指出，目前主要客戶奇異及波音公司的交貨方式，都是客戶到廠提貨後，客戶自行辦理運送出口進口，長榮航太不涉產品進入美國報關問題，而製造材料價格未來如變動過大，可依合約條款向客戶立案要求價差補償。

近期新台幣兌美元匯率強勢升值，長榮航太說，公司主要客戶多為國外航空公司或航太廠商，所以營業收入中約有7成為美元，因購買航材及送修的需求，也有美元的付款支出，但整體損益還是受到美元貶值的負面影響，以2025年第1季損益表為基礎，在其他條件不變的情況下，美元貶值1%，稅前淨利預估減少4100萬元。

長榮航太也指出，長異去年因作業品管問題，工廠一度停工，已於去年12月復工，發動機維修出廠的數量無法立即提升，部分航材也無法再使用，另外因停工導致發動機無法及時出廠，相關航材成本及造成客戶損失的責任分攤，是長異在第1季面臨的挑戰，長榮航太也持續和另一方股東商議可行的解決方案。

美國波音公司近期對外說明交機數量已逐步提升，預計到今年下半年每月交機數會到38架，長榮航太指出，波音待消化的訂單需求仍持續增加，針對生產目標調整，短期內對製造廠的出貨量不會有太大的變動，主因為波音仍以消耗其庫存為主，長期訂單需求則如市場預估持續增加中。