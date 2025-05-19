泰豐資產活化 一波波

泰豐資產處分連發。泰豐（2102）桃園觀音廠即將出售外，中壢廠8.8公頃土地正進行自辦市地重劃，藉由土地出售與自辦重劃， 原本即屬於資產概念股的泰豐，可望透過資產活化，展現效益。

泰豐昨（19）日股東常會由董事長郭林諒主持，通過2024年度財報與虧損撥補。另，泰豐觀音廠區永久性關廠停產與出售廠房土地案，將在7月臨時股東會決議。由於泰豐觀音廠與中壢廠都已停產，目前泰豐主要業務採取外包方式因應。

泰豐昨日股東會，2024年稅後虧損4.66億元，每股稅後虧損1.01元，已較前一年的虧損金額縮減。此前，泰豐已宣布觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價格設定不低於68億元出售。