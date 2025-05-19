長榮航太 拓展三大市場

長榮航太（2645）昨（19）日法說，總經理謝新文表示，看好維修業務及製造業務兩大事業體穩健成長，目前長榮航太也是全球前十大的波音維修廠，2025年增加不少新客戶，看好商用機、國防及太空三大市場，今年營運展望樂觀。

針對產業展望，總經理謝新文表示，美國啟動關稅戰後，航空業營運增添不確定性，貨運短期內因關稅豁免期內急單湧現，但下半年可能放緩。

客運短期穩定，景氣變化影響旅遊意願，需要一段時間觀察，且客貨運景氣循環，通常要9-12個月後才會反映到實際維修需求，對於今年的產能提升及維修需求成長仍保持密慎樂觀。

長榮航太維修業務占營收仍維持八成、製造業務占二成；其中，維修機體的業務總營收80%中的60%是機體維修為主；製造業務占比為20%，引擎占製造業務的比重達85%。

長榮航太2025年第1季營收41.9億元，較去年同期增加13.29%；本期淨利5.58億元；稅後純益5.58億元，年增率9.6%，每股純益1.49元。

謝新文進一步指出，考量到長期訂單成長需求，長榮航太與歐洲空中巴士完成雙方合作合約簽署，成為空中巴士在機體組件的一階供應商，代表著長榮航太長期訂單將穩健成長。

長榮航太日前召開董事會，決議通過斥資4.84億元擴建新廠房，自地委建方式由本公司關係人長友營造承攬興建製造廠二期廠房，預計2027年開始出貨。