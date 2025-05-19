快訊

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航太 拓展三大市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航太（2645）昨（19）日法說，總經理謝新文表示，看好維修業務及製造業務兩大事業體穩健成長，目前長榮航太也是全球前十大的波音維修廠，2025年增加不少新客戶，看好商用機、國防及太空三大市場，今年營運展望樂觀。

針對產業展望，總經理謝新文表示，美國啟動關稅戰後，航空業營運增添不確定性，貨運短期內因關稅豁免期內急單湧現，但下半年可能放緩。

客運短期穩定，景氣變化影響旅遊意願，需要一段時間觀察，且客貨運景氣循環，通常要9-12個月後才會反映到實際維修需求，對於今年的產能提升及維修需求成長仍保持密慎樂觀。

長榮航太維修業務占營收仍維持八成、製造業務占二成；其中，維修機體的業務總營收80%中的60%是機體維修為主；製造業務占比為20%，引擎占製造業務的比重達85%。

長榮航太2025年第1季營收41.9億元，較去年同期增加13.29%；本期淨利5.58億元；稅後純益5.58億元，年增率9.6%，每股純益1.49元。

謝新文進一步指出，考量到長期訂單成長需求，長榮航太與歐洲空中巴士完成雙方合作合約簽署，成為空中巴士在機體組件的一階供應商，代表著長榮航太長期訂單將穩健成長。

長榮航太日前召開董事會，決議通過斥資4.84億元擴建新廠房，自地委建方式由本公司關係人長友營造承攬興建製造廠二期廠房，預計2027年開始出貨。

長榮航 製造業 航太

延伸閱讀

COMPUTEX 將登場！AI重燃台股夢 主動式ETF有看頭

加拿大反對黨領袖批總理悄悄暫停對美關稅 財長駁斥

美中較勁關稅 美國黃豆內需與出口轉折處關鍵時刻

關稅休戰對美出口激增？ 中國強調外貿多元化發展

相關新聞

宅配通將配息0.5元

宅配通（2642）昨（19）日舉行股東常會，宅配通表示，未來將持續投資智慧倉儲設備，加速低溫物流佈建。透過加速與大型平台...

泰豐資產活化 一波波

泰豐資產處分連發。泰豐（2102）桃園觀音廠即將出售外，中壢廠8.8公頃土地正進行自辦市地重劃，藉由土地出售與自辦重劃，...

長榮航太 拓展三大市場

長榮航太昨（19）日法說，總經理謝新文表示，看好維修業務及製造業務兩大事業體穩健成長，目前長榮航太也是全球前十大的波音維...

永豐餘攻沼氣發電 報捷

永豐餘（1907）總經理駱秉正表示，永豐餘利用沼氣發電技術，協助桃園龜山水資源處理中心轉型為全台第一個綠能沼氣發電廠，下...

豐興開漲盤 市況空轉多

豐興（2015）昨（19）日開出周盤，廢鋼、鋼筋雙雙調漲，每公噸調高200元，型鋼持平。南部鋼廠順勢調漲，市場由空轉多，...

萬海4月自結：小虧0.11元 看好運價齊揚對於獲利挹注

萬海（2615）因近期股價漲幅過大，19日公布4月獲利表現，4月受到美國對全球發動對等關稅，4月初期全球櫃航商受到高關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。