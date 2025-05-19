快訊

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐餘攻沼氣發電 報捷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

永豐餘（1907）總經理駱秉正表示，永豐餘利用沼氣發電技術，協助桃園龜山水資源處理中心轉型為全台第一個綠能沼氣發電廠，下半年起將有售電利益挹注。

永豐餘昨（19）日召開法說會，由總經理駱秉正主持。對於上述沼氣發電廠，他表示，預計下半年通過第一型再生能源發電申請正式售電，永豐餘將可透過子公司認列售電收入，此合作案長達20年，未來亦可套用此模式助力各機關企業轉廢為能。

永豐餘首季合併營收180.68億元，年增0.8%，主要反應工紙、消費品及其他事業群需求成長，營業損失為4.06億元，主要因設備歲修、價格壓力影響，較去年同期呈現盈轉虧。另，營業外收入約3.8億元，主要是元太的權益法投資收益挹注，稅後虧損1.45億元，每股淨損0.09元。截至第1季每股淨值達38.69元，複合年成長率逾9%，公司表示，持續以拓展多元業務的的長期策略，提升業務組合獲利穩定度，增強面對總體經濟不確定。

永豐餘轉型為氣候科技產業後，也積極發展新商模，駱秉正表示，永豐餘以醣經濟為基礎結合數位科技，從綠能、非塑材料、數位化三個發展方向切入，精進創新具差異化的技術與產品提升企業韌性，將集團優勢價值化由內而外延伸，並持續育成核心事業為集團帶入新的成長動能。

永豐餘旗下林漿紙事業群也將提升木質素提煉濃度，倍增綠能發電效益，是明顯的技術突破，並持續擴展紙纖維抽絲代替棉花及Polyester（聚酯）代塑應用，研發全循環產品。另外，工紙紙器事業群也將提高生質能代煤量，同時提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作。

消費品事業群則投入能源設備轉型更新實現減碳，並持續創新優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力。其他事業群則朝兼顧環境與能源挑戰促成智慧能源解決方案、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發、電子標籤普及創造新營運方向發展。

綠能 沼氣發電 永豐餘

延伸閱讀

中職／林益全新書曝他曾執著當砲 王正棠一頭霧水：我很早就轉型了

親子好去處！台南新化虎頭埤蟋蟀館轉型今開幕 全新生態展吸睛

核三終結轉型為恆春半島最大太陽光電場 鎮里長卻多挺延役

永豐餘第1季 EPS -0.09元

相關新聞

宅配通將配息0.5元

宅配通（2642）昨（19）日舉行股東常會，宅配通表示，未來將持續投資智慧倉儲設備，加速低溫物流佈建。透過加速與大型平台...

泰豐資產活化 一波波

泰豐資產處分連發。泰豐（2102）桃園觀音廠即將出售外，中壢廠8.8公頃土地正進行自辦市地重劃，藉由土地出售與自辦重劃，...

長榮航太 拓展三大市場

長榮航太昨（19）日法說，總經理謝新文表示，看好維修業務及製造業務兩大事業體穩健成長，目前長榮航太也是全球前十大的波音維...

永豐餘攻沼氣發電 報捷

永豐餘（1907）總經理駱秉正表示，永豐餘利用沼氣發電技術，協助桃園龜山水資源處理中心轉型為全台第一個綠能沼氣發電廠，下...

豐興開漲盤 市況空轉多

豐興（2015）昨（19）日開出周盤，廢鋼、鋼筋雙雙調漲，每公噸調高200元，型鋼持平。南部鋼廠順勢調漲，市場由空轉多，...

萬海4月自結：小虧0.11元 看好運價齊揚對於獲利挹注

萬海（2615）因近期股價漲幅過大，19日公布4月獲利表現，4月受到美國對全球發動對等關稅，4月初期全球櫃航商受到高關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。