永豐餘攻沼氣發電 報捷

永豐餘（1907）總經理駱秉正表示，永豐餘利用沼氣發電技術，協助桃園龜山水資源處理中心轉型為全台第一個綠能沼氣發電廠，下半年起將有售電利益挹注。

永豐餘昨（19）日召開法說會，由總經理駱秉正主持。對於上述沼氣發電廠，他表示，預計下半年通過第一型再生能源發電申請正式售電，永豐餘將可透過子公司認列售電收入，此合作案長達20年，未來亦可套用此模式助力各機關企業轉廢為能。

永豐餘首季合併營收180.68億元，年增0.8%，主要反應工紙、消費品及其他事業群需求成長，營業損失為4.06億元，主要因設備歲修、價格壓力影響，較去年同期呈現盈轉虧。另，營業外收入約3.8億元，主要是元太的權益法投資收益挹注，稅後虧損1.45億元，每股淨損0.09元。截至第1季每股淨值達38.69元，複合年成長率逾9%，公司表示，持續以拓展多元業務的的長期策略，提升業務組合獲利穩定度，增強面對總體經濟不確定。

永豐餘轉型為氣候科技產業後，也積極發展新商模，駱秉正表示，永豐餘以醣經濟為基礎結合數位科技，從綠能、非塑材料、數位化三個發展方向切入，精進創新具差異化的技術與產品提升企業韌性，將集團優勢價值化由內而外延伸，並持續育成核心事業為集團帶入新的成長動能。

永豐餘旗下林漿紙事業群也將提升木質素提煉濃度，倍增綠能發電效益，是明顯的技術突破，並持續擴展紙纖維抽絲代替棉花及Polyester（聚酯）代塑應用，研發全循環產品。另外，工紙紙器事業群也將提高生質能代煤量，同時提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作。

消費品事業群則投入能源設備轉型更新實現減碳，並持續創新優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力。其他事業群則朝兼顧環境與能源挑戰促成智慧能源解決方案、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發、電子標籤普及創造新營運方向發展。