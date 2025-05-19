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儒鴻法說會／近2成客戶談關稅共同承擔 平均吸收5%以內

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
儒鴻今日法說會由總經理洪瑞廷、財務長林芬如主持。記者嚴雅芳／攝影
儒鴻今日法說會由總經理洪瑞廷、財務長林芬如主持。記者嚴雅芳／攝影

儒鴻（1476）19日舉行法人說明會，總經理洪瑞廷指出，近期供應鏈面臨的壓力程度幾乎與疫情期間相當，與客戶就美國加徵關稅問題正積極協商，目前約有近二成客戶來談，儒鴻平均吸收比例落在5%以內，顯示品牌商承擔較多壓力。洪瑞廷坦言：「最糟的情況是製造商需承擔10%全額關稅，部分供應商確實已接到這樣的要求，但並未落在儒鴻身上。」

針對關稅設有90天緩衝期的政策影響，洪瑞廷表示，目前儒鴻客戶端訂單尚未出現明顯提前拉貨的跡象。若客戶選擇提前下單，可能意味著對90天後的市場抱持保守預期，但以目前接單結構觀察，整體仍在合理範圍內波動，無異常動態。

市場關注川普上任後，新一輪的關稅政策是否影響儒鴻生產基地布局策略？洪瑞廷表示，公司原規劃未來三年重點放在印尼第三期擴產計畫，惟近期已開始評估中南美、印度與非洲市場的投資可能性，並已啟動資料蒐集作業。與過去單點大額投資不同，公司也同步檢討是否調整為小規模、多據點的布局方式，以提升全球布局的靈活度與風險彈性。

儘管美國通膨上升帶來消費降級的風險，但儒鴻表示，目前整體需求仍在，對後市仍保持一定程度的信心與樂觀態度，尤其運動市場需求強勁，各品牌商對新品開發也仍積極。接下來可觀察美國年底是否推動退稅或減稅政策，以及相關措施對消費行為的實際影響。

另就訂單能見度而言，客戶近期下單態度趨於保守，多數選擇將訂單握在手中，觀望關稅政策進一步明朗後再透過急單下單，以降低風險承擔。受此影響，儒鴻訂單能見度已從過去約半年縮短至三個月以內。

市場也關注台幣升值的影響。財務長林芬如表示，台幣升值主要對營收帶來影響，公司收付貨幣多以美元計價，具備一定程度的自然避險效果，因此對毛利率影響有限，主要影響會反應在業外匯兌損益。以目前估算，台幣每升值1%，業外將出現約4,000萬元的損失。不過，公司強調，匯率波動仍在可控範圍內。

關稅 美國 儒鴻

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