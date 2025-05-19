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萬海4月自結：全球貨量急凍小虧0.11元 看好運價齊揚對於獲利挹注

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海19日公布4月獲利表現。圖／萬海提供
萬海19日公布4月獲利表現。圖／萬海提供

萬海（2615）因近期股價漲幅過大，19日公布4月獲利表現，4月受到美國對全球發動對等關稅，4月初期全球櫃航商受到高關稅影響，出貨量減少，4月單月小虧0.11元；萬海指出，4月本業穩定獲利，受台幣急速升值影響，造成未實現匯兌損失；看好運價回升將推升獲利攀升。

萬海19日公布4月營收為114.38億元，單月稅後虧損3.02億元，年減112.84%，每股稅後虧損0.11元。萬海分析第1季小虧的原因，除了受到4月貨量急凍、運價下滑，還有受台幣急速升值影響造成短期性的匯兌損失。

最新一期5月16日公布上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲9.97%至1,479.39點。其中美西每FEU(40呎櫃)達3,091美元，較前一期大漲744美元，漲幅31.7%；美東每FEU(40呎櫃)達4,069美元，較前一期大漲734美元，漲幅22%，對於未來的營收正面挹注可期。

萬海2025年度第1季度財報，第1季合併營收370.9億元、年增34.3％，稅後純益87.32億元，年增88.88%，EPS為3.11元，受惠於運價較去年同期增長、營業成本控制得宜使獲利優於去年同期。

美國公布關稅政策之後，整體來看，只有從中國大陸出口到美國的貨量受到較明顯的影響，其他區域出口動能仍強。美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，顯示下半年的終端市場仍然看好。

萬海也分析，關稅戰議題導致美線貨櫃運輸暫緩及遞延，但美中經貿會談後5月12日發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，且將建立機制，繼續進行協商，可以預期中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增。近期航運市場，仍受到區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

關稅 萬海

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