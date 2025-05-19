長榮航：客運票價回不去了 貨運有望海轉空

長榮航總經理孫嘉明表示，夏季客運需求強勁，看好新台幣升值、新增4+1假期兩大利多，未來票價「易漲難跌、回不去了」；關稅變動牽動貨運市場，長榮航輸美貨量沒影響，不排除後續有「海轉空」急單。

長榮航空今天舉行法人說明會，孫嘉明表示，國際政經變化及地緣政治衝突，疫後缺工缺料，機場資源短缺，首季油價下跌對航空公司營運有利，但畢竟是浮動的，平均票價雖比去年同期微幅下修，仍大幅高於疫前，客運平均收益還是成長，未來票價走勢「易漲難跌、回不去了」。

疫後票價漲幅有感，長榮航指出，今年首季票價和疫情前同期相比，美洲漲42%、東南亞漲12%，其他區域漲幅介於2者之間，港澳則比疫情前微幅下降。

無畏關稅紛擾，孫嘉明表示，夏季客運需求強，澳洲訂位量比去年成長30%，歐美遊學、觀光、探親需求還是持續增加，西雅圖暑假會增班，東北亞也新增神戶航線，東南亞峇里島、峴港訂位率高，暑假需求相當不錯，同時看好新台幣升值刺激，加上新增4+1假期，都非常有利旅遊需求。

針對貨運市場，孫嘉明表示，從4月初美國宣布對等關稅後，政策變化很快，先前確實有一波搶艙潮，3月貨收成績好，電商小額包裹免稅政策取消，導致中國電商出貨少，加上五一長假，貨量確實往下掉，但手機、筆電等都維持正常出貨，長榮航將航班調整去東南亞，整體而言，對長榮航輸美貨量沒有影響，9架貨機和客機腹艙都有裝滿，亞洲區間貨量反而增加，由於海運爆艙，看好未來一到兩週不排除有「海轉空」貨源急單出現。

長榮航高層表示，航空產業今年變數多，任何預測都無法趕上美國總統川普決策變化，長榮航仍抱持「審慎樂觀」態度，但坦言要加上戒慎恐懼4個字。

長榮航指出，今年首季客運營收新台幣364億元，歐美長程線接近6成、東北亞占22%、東南亞14%、港澳中國大陸不到1成，1月客收受惠寒假春節再創新高，平年及復活節影響2、3月客量，第1季整體承載率81%。

長榮航首季貨運收入127億元，年增25.9%，延續去年逐月成長走勢而不墜，且因為關稅前備貨潮，價量俱揚。

長榮航今年底機隊將達89架，為國籍航空之冠，長榮航預計明年起引進51架新機，包括2027年起引進24架A350-1000廣體客機、2029年起引進18架A321neo窄體客機，2030年787全數30架到位。

長榮航表示，航空產業從平穩逆風，變為遭遇不確定性的亂流逆風，但仍看好後續客貨運長期成長軌跡不變，而油價下跌、新台幣升值，會保障長榮航今年獲利韌性不受干擾。