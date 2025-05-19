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長榮航法說會／航空業變數多 今年展望「戒慎恐懼、審慎樂觀」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航19日舉行法說會，首席副總經理廖至維(右二)分析，今年航空產業變數很多，各種挑戰增加，對於今年產業前景採「戒慎恐懼、審慎樂觀」的態度。記者黃淑惠／攝影
長榮航19日舉行法說會，首席副總經理廖至維(右二)分析，今年航空產業變數很多，各種挑戰增加，對於今年產業前景採「戒慎恐懼、審慎樂觀」的態度。記者黃淑惠／攝影

長榮航（2618）19日舉行法說，首席副總經理廖至維分析，今年航空產業變數很多，各種挑戰增加，對於今年產業前景採「戒慎恐懼、審慎樂觀」的態度。2025年全球客貨運需求強勁，預估營收年增4.4%，首度突破1兆美元；對於票價看法，各種成本攀升壓力，低票價難再現。

到目前為止的票價較2019年還成長40%，下滑的幅度最大的是港、澳及大陸，北美線下滑幅度不到2%，機票價格易漲難跌，仍舊是未來趨勢。

從美國推出對等關稅後，暑假訂位還是比去年成長，歐美遊學、觀光及探親的需求力道強勁，澳洲的成長力道更大，東南亞訂位熱絡，東北亞需求旺，持續加開航線，包括日前增加的神戶航線，北美線暑假先增班西雅圖，10月開闢達拉斯，增強北美航網的綿密性，搶攻東南亞轉機北美市場。

長榮航空今年的機會挑戰並存，客運成長強勁、貨運需求不墜，首先全球航空客載體量大，成長軌跡不變；第2，消費電子及高科技產品，維持貨運需求台幣由貶轉升、油價低檔徘徊；第3，台幣升值有利國際購買力、激勵出國旅遊；第4，燃油美元計價且油價走低，是成本重大利多；第5，新機交付時程延宕，客貨運能成長受限，票價運費高檔依舊。

長榮航空 票價

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