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泰豐股東會 通過虧損撥補

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

泰豐（2102）19日股東常會通過2024年度財報與虧損撥補。在此之前，泰豐13日才宣布觀音廠區永久性關廠停產與出售廠房土地案，將在7月臨時股東會決議。

泰豐19日股東會，順利通過財報與相關議案。在此之前，泰豐已宣布觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價格將設定不低於68億元出售，有關觀音廠生產設備交易價格設定按市價出售。

泰豐之前因受美國反傾銷高關稅影響，造成整體營收下滑，已於112年2月10日經董事會決議通過暫時性完全停產，觀音廠總坪數3.45萬坪，廠房交易價定不低於新台幣68億元出售，有關觀音廠生產設備交易價格擬設定按市價出售。

除此之外，泰豐中壢廠8.8公頃土地正進行自辦市地重劃，因此泰豐目前主要業務採取外包方式因應。

股東會 泰豐

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