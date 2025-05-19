宅配通股東會 每股配發現金股利0.5元
宅配通（2642）19日舉行股東常會，通過2024年財報及度盈餘分派案，每股配發現金股利0.5元。
宅配通股東會通過去年財報，稅後虧損930萬元，每股稅後虧損0.1元，維持穩定股利政策，股東會通過配發現金股利0.5元；因為相關的需求通過修訂「公司章程」案。
宅配通第1季稅後虧損4,734萬元，每股稅後虧損0.5元。宅配通表示，近年來全球經濟因不確定因素加劇導致對內需市場產生更為複雜的影響。面對快速變化的市場局勢，宅配通將以「綠色運輸、智慧物流」為主要發展方針，以成為智慧零售市場值得信賴的宅配物流目標挺進，以流程效率化與作業智慧化建構宅配與物流彈性營運模式。
未來將持續投資智慧倉儲設備，加速低溫物流布建。透過加速與大型平台服務合作，為市場開創新局。在此同時，在流程改造下讓作業更加智慧化，深植企業競爭力。
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