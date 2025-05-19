台泥減碳增綠 財報看得見 低碳服務、綠能貢獻大

台泥「減碳增綠」財報躍進，為台廠揭露首例。台泥（1101）指出，2024年在減碳增綠項目相關營收達882億元，占去年全年營收的57%，與2023年比更是成長了74%，今年期許再拚佳績。

台泥為了配合金管會IFRS永續揭露準，近日針對股東會年報，領先同業發布「減碳增綠」財務數字，表現亮眼。台泥指出，若將持股五成的達和環保加計在內，台泥在減碳增綠營收更是達912億元、年增幅度約七成。

展望2025年，台泥指出，今年不僅在全球水泥事業上將繼續展現成果，包括綠能、儲能、充電站及電池等新能源事業都將有新進展。包括台東地熱併網6月完成，葡萄牙、 南歐、大陸及台灣都在第2季結束有新的儲能系統與快充站的建置。

圖／經濟日報提供

金管會2023年8月發布「IFRS永續揭露準則藍圖」，依國際永續準則理事會ISSB公布IFRS S1和S2準則，永續資訊財務化成為全球趨勢。金管會已規劃自2026至2028年起分三階段要求上市櫃公司應揭露符合IFRS永續財報，資本額達100億元以上企業，將成為第一批需在年報上揭露永續財報的公司。

台泥在董事長張安平的一聲令下，自去年起試寫第一份永續及氣候財務揭露報告，成為國內最早也是唯一揭露永續財報的公司。到了今年，台泥再次在年報上揭露這一份「減碳增綠」財務數字，項目包括「氣候行動與淨零排放」、「綠色能源與儲能」及「低碳產品與服務」。

根據台泥的永續財報顯示，2024年若不含達和環保公司在內，台泥減碳增綠相關營收達882億元，占公司去年全年營收的57%，與2023年比更是成長了74%。營收最大貢獻來自低碳產品與服務的722.71億元，其次是綠色能源與儲能的154.53億元，最後是氣候行動與淨零排放的4.66億元。若將達和環保加計在內，台泥去年減碳增綠總營收更是達到912億元，年增幅度也達到七成。

台泥說明，這三大減碳增綠項目包括低碳水泥及混凝土產品、廢棄物處理服務、儲能及充電服務、再生能源交易與電池事業等，帶動公司2024年當期息稅折舊前（EBITDA）淨利率達28.82%。

台泥2024年的永續財報重要指標，還包括來自歐盟補助現金流入2.93億元、年減21%；永續相關資本支出234億元、年減2.2%；營業活動之淨現金流入317.9億元、年減9.1%；永續及綠色融資現金流入394.3億元、年增27.9%。