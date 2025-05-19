時碩水冷產品 搭上熱潮

時碩工業（4566）AI伺服器水冷產品搶搭輝達最新GB300下半年出貨商機，旗下泰國春武里新廠將趕在第4季完工，配合客戶需求擴增GB300水冷快接頭，衝刺業績。

時碩目前兩岸工廠都有生產AI伺服器水冷快接頭，泰國春武里新廠初步規劃生產汽車、航太、工業產品，水冷快接頭產品也是重點。

據了解，時碩與客戶合作的GB300水冷快接頭已完成相關驗證，由於GB300功能更為強大，能耗也更大，不排除將選擇台灣及泰國廠作為新的生產基地。

時碩近年積極布局多元利基市場，藉此滿足客戶一站式服務。除了汽車、航太、工業應用三支利箭之外，工業應用也投入生產水冷快接頭，切入AI伺服器供應鏈，有望成為帶動營運快速成長的第四隻腳。

時碩前四月合併營收17.08億元、年增17.3%，為同期新高。展望後市，時碩表示，目前本業持穩，但新台幣匯率升值是本季營運最大變數，後市有待觀察。