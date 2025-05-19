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台境射三箭 衝刺獲利

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

環保工程服務商台境（8476）將於本周四（22日）舉行股東常會，董事長郭人豪在致股東報告書中指出，今年營運將以財務指標為核心，強力聚焦具長期穩定收益的高毛利環保專案，並深化循環經濟布局，同時積極拓展焚化爐代操作市場，力求擴大營運規模與獲利空間。

郭人豪表示，台境2024年營收15.21億元，年減1.48%，主因部分大型工案陸續完工及「高雄煉油廠整治案」契約價格調整影響毛利。法人看好，台境今年三箭齊發，後市發展可期。

展望2025年，郭人豪指出，台境將持續深耕大型土壤汙染整治與水資源處理系統專案。繼高雄煉油廠3-1區整治案後，已再取得「第1、2、5及6區土壤及地下水整治－南區案」、「中科院台南I023新建工程案」及「國產署地上權案」等關鍵標案。

在循環經濟方面，台境計劃擴大自有處理廠、再利用廠的經濟規模，持續增加各種廢棄物處理代碼，尋求新的業務機會，以提升關廟廠、新化廠及鳥松廠的成長動能與多角化經營能力。

郭人豪強調，焚化爐代操作市場將是2025年重點拓展的新藍海。隨著國營事業陸續退出代操業務，並配合政府廢棄物發電及綠電政策，焚化爐市場將釋出龐大商機。

廢棄物 焚化爐

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