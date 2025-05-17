泛公股逐步調節 華銀、一銀、台酒合計減碼彰銀逾20萬張

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

華南金（2880）旗下華南銀行積極處分彰銀（2801）持股，根據彰銀最新主要股東持股資料，華銀不僅在今年退出了彰銀十大股東之列，持股更大幅下降到1%以下，保守估計近一年來華銀大賣彰銀股票約10萬張以上，剩餘彰銀持股已到腰斬以下、不到10萬張。

另外，第一金（2892）旗下一銀近一年也大幅減碼彰銀約8.3萬張，持股比從4.99%降到4.09%，台灣菸酒持股也降了至少5萬張，合計這三家公司近一年累計處分彰銀股票至少20萬張，再加上更早出脫彰銀持股的兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行，顯示多年前為了承接龍巖集團手上的彰銀股權，而大舉進場的公股行庫，在彰銀經營權無虞後，已經逐步鬆動持股。

根據彰銀最新資料，泛公股持有彰銀股權比重合計仍有三成多近四成，包括財政部維持12.19%、國發基金5.42%、合庫銀2.39%、台銀1.81%、土銀1.8%、台企銀（2834）1.4%，均未變動。

華銀表示，考量彰銀的現金股息殖利率不高，資本利得空間有限，且金融股投資部位有內規限額等，因此多重評估後決定逐步降低彰銀部位，目前持股水位已下降到10萬張以下，未來會再伺機處分、換股操作。

公股行庫2019年大舉承接龍嚴集團的彰銀股票，當時接手的股價約在22元至24元之間，對於當時進場接股票的公股行庫來說，除非本來就是彰銀的元老級股東，否則持有彰銀股票成本相當高，迄今仍未解套。多年來經過彰銀配股、配息，持股成本雖有下降到仍有限，而台股近兩年飆上2萬點大關，彰銀股價穩定、漲幅相對有限，因此就財務操作立場來看，處分彰銀抽回資金轉戰其他股息報酬率更高的個股，對公司獲利幫助更大。

彰銀 股票

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