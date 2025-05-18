金融股 迎補漲行情

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

台股在美對等關稅風暴後反彈上漲逾4,000點，金融股這波反彈中漲幅相對落後，在外資法人近期積極回補及高現金股息殖利率加持下，本周邁入520行情，金融股可望循大盤輪動基調，成為盤面焦點之一，展開補漲行情。

加權指數自4月9日17,036低點到上周五（16日）21,843點，漲點超過4,000點，航運股長榮上周五股價突破前波高點，台積電也來到998元，相對金融股相當委屈，富邦金上周五收盤價81.9元，低於4月2日市價。

不過，法人認為，金融股在股價下跌後，現金殖利率拉高，吸引長線投資人進駐，外資積極買超，為金融股籌碼面添柴火，使得漲勢落後的金融股，可望在520行情出現補漲行情。

中信金（2891）是外資這一波買超最積極個股，自4月7日關稅戰掀起全球股災以來，累計大幅買超中信金超過27萬張。近一周外資買超中信金也超過15萬張，近五日外資也大買國泰金、凱基金、台新金與新光金，其中買超國泰金7萬多張。

外資上周對凱基金、新光金、台新金買超張數都超過4萬張。再觀察現金股息殖利率，至上周五包括富邦金、國泰金、中信金、台新金，現金股息殖利率都在5%以上，凱基金接近5%。

台新投顧副總經理黃文清指出，外資5月以來明顯買超台股，到上周五本月來已買超台股2,200億元以上，近期著墨金融股較多，4月因市場波動致獲利欠佳，但5月資本市場回穩，對金融業獲利展望有利，加上金融股向來是政策控盤工具，並有公股做多，520行情金融股有望補漲。

中信金 金融股

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