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機械業股東會 將通過配息

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密機械族群包括亞德客（1590）、千附精密、鈞興（4571）、君帆、榮田、羅昇（8374）及台灣精銳，本周都將陸續召開股東會，並通過去年盈餘分配案。其中氣動元件龍頭亞德客去年每股稅後純益（EPS）38.12元，營收獲利雙創新高，每股擬配發21.139元股息，備受矚目。

台灣機械公會統計，台灣機械4月出口值24.22億美元、年增7.7%，已連續三個月成長，顯示機械產業緩步回溫；累計前四月出口值94.10億美元、年增4.7%。

不過，工具機產業目前需求仍較疲軟，前四月出口6.27億美元、年減10.7%。值得注意的是，近期新台幣匯率大幅升值，衝擊比關稅還大，恐打擊台灣機械出口，後市有待觀察。

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