聽新聞
0:00 / 0:00
機械業股東會 將通過配息
精密機械族群包括亞德客（1590）、千附精密、鈞興（4571）、君帆、榮田、羅昇（8374）及台灣精銳，本周都將陸續召開股東會，並通過去年盈餘分配案。其中氣動元件龍頭亞德客去年每股稅後純益（EPS）38.12元，營收獲利雙創新高，每股擬配發21.139元股息，備受矚目。
台灣機械公會統計，台灣機械4月出口值24.22億美元、年增7.7%，已連續三個月成長，顯示機械產業緩步回溫；累計前四月出口值94.10億美元、年增4.7%。
不過，工具機產業目前需求仍較疲軟，前四月出口6.27億美元、年減10.7%。值得注意的是，近期新台幣匯率大幅升值，衝擊比關稅還大，恐打擊台灣機械出口，後市有待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言