四家金融業陸續法說 國泰金營運策略聚焦

金融股本周將有四家召開法人說明會，包括國泰金（2882）、台中銀、台企銀、高雄銀等。

金融股法說會以明（19）日台中銀打頭陣，21日為台企銀與高雄銀，國泰金則是在23日召開法說會。國泰金除將說明第1季營運概況，預期將公布子公司國泰人壽的最新隱含價值。

國泰金第1季稅後純益321.2億元，年減14.5%，每股稅後純益（EPS）為2.17元，今年分派去年盈餘將配發每股現金股息3.5元。4月在關稅衝擊與新台幣強升下，國泰人壽4月虧損，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計獲利則續創歷史新高，但國壽前四月獲利下滑，使國泰金前四月自結稅後純益334.1億元，年減34.4%，EPS為2.28元。

台中銀自結4月稅後純益6.21億元，遜於前月，累計前四月稅後純益27.96億元，獲利表現與去年同期相當，僅微幅減少不到1億元，顯示3月、4月全球市場動盪的衝擊，金融股前四月累計獲利維持成長家數變少下，台中銀基本仍挺住，累計前四月EPS為0.51元。