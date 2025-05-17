整體金控4月獲利年減65.4% 法人目前僅看好兩檔

受到新台幣兌美元匯率急升影響，14家金控公司4月合計自結稅後純益降至186.3億元，月減51.7%，年減65.4%。其中，銀行為主金控表現優於壽險及證券為主金控，法人現階段看好中信金（2891）、玉山金（2884）等兩檔。

大型本國投顧指出，14家金控4月合計稅後純益月減51.7%至186.3億元，今年單月最低，壽險為主金控因新台幣匯率升值造成匯損增加及實現投資收益減少，獲利年減94%，證券為主金控、銀行為主金控獲利年減幅度各為65%、15%。

法人分析，新台幣匯率4月升值3.6%，對於壽險影響高於銀行及證券業，主要因為台灣壽險業外幣資產中未避險及一籃子貨幣部位約20%為主要匯損來源，相較銀行及證券的美元資產小於美元負債，匯損影響有限。

隨新台幣匯率5月以來升值5.6%，雖然壽險業增加避險比例，但若未來美元指數持續偏弱，匯損仍將影響壽險業獲利及外匯價格準備金水準，至於股債波動加大，亦影響未來潛在獲利能力及可分配盈餘水準。

目前市場預期今年美聯準會（Fed）降息幅度為3至4碼，但最終仍需視關稅對通膨及美國就業狀況而定。預估銀行今年淨利差維持持平或小幅上揚趨勢，反映美國降息帶動資金成本下降及供應鏈移轉帶動外幣放款成長，匯率波動擴大有助銀行承做避險需求增加。

法人表示，現階段對於今年金融股投資順序以銀行為主金控優先、證券為主金控次之、接下來是壽險為主金控及租賃，看好受惠銀行淨利息及手續費收入動能維持、資產品質穩定的玉山金、中信金。