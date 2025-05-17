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中鼎承攬海水淡化廠動工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中鼎集團（9933）承攬「新竹海水淡化廠興建及操作維護」昨（16）日舉行開工動土典禮，中鼎指出，該案為全台首座大規模產水的公共工程海淡廠，更是政府「科技造水」政策的指標工程。

中鼎指出，該案預定2027年完工、2028年完成試營運後，日產水量可高達10萬噸，為民生及高科技產業發展注入穩定活水。

中鼎指出，該案鄰近新竹南寮漁港，是政府規劃於全台興建8座萬噸級海淡廠中，優先推動的重大工程，由中鼎攜手旗下信鼎公司，並結合法商蘇伊士（SUEZ）及宏華營造共同承攬；工程範圍涵蓋設計、採購、建造、專案管理，及15年的操作維護。

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