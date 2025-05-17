華夏PVC銷印度 現轉機

華夏（1305）昨（16）日舉行法說會，該公司指出，印度若如市場預期於6月份針對聚氯乙烯（PVC）的反傾銷稅（ADD）做出終裁；同時，新BIS認證正式上路，包括台廠在內的「非中」廠商銷印量價有機會逐步翻轉。

回顧首季營運，華夏表示，亞洲各國PVC利差表現不佳，多有檢修或降載。惟中國除新產能投入，春假期間仍續生產，開工維持77%至79%，以致節後庫存竄高。但中美貿戰及房產投資低迷，拖累塑膠加工業，導致PVC期貨、現貨連跌。

對此，該公司採降載因應，第1季PVC和VCM銷售量7萬噸，比去年同期減少1.3萬噸；至於PVC製品銷售量7,000噸，也比去年同期減少3,000噸，造成營運呈現虧損。