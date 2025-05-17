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三陽機車外銷要超車內銷
三陽（2206）工業董事長吳清源昨（16）日表示，今年三陽機車市占率持續提高，全年可望與去年持平，同時在大陸基地外銷持續成長之下，外銷規模有機會首度超越內銷數量。
三陽公司指出，去年在台灣內銷市場約30.7萬台，其餘包括大陸內、外銷，越南市場以及歐美非的外銷量總數約40萬台，今年受到整體大環境因素影響，整體市場發表仍然不明確，並有部分海外市場的經銷商有提前進貨消費的狀況，因此三陽第1季的整體表現相當好，不過全年表現仍存在太多變數，目前還很難預估。
不過由於中國大陸市場需求強勁，從中國大陸外銷其他國家的量並持續成長，可以預期大陸廠今年的表現將明顯成長，相對之下，台灣市場因為貨物稅的相關議題，造成機車買氣受到衝擊，市場很可能出現衰退，在此情況下，三陽可能出現有史以來，中國大陸廠營業規模首次超越台灣本廠的局面。
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