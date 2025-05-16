嘉泥衝營收 喊4321目標

嘉泥（1103）昨（16）日召開股東會，總經理王立心表示，面對全球政經高度不確定性與氣候變遷挑戰，嘉泥將積極透過策略投資與營運調整，朝向「4321營收結構目標」前進，其中，旅宿服務業務占比力拚向上。

在營收結構調整目標上，預期將推動水泥事業營收維持占比40%、旅宿服務則由兩成提升為30%，裝卸倉儲事業則降至20%、資產管理事業占10%。另外，股東會中並通過每股配發現金股利0.55元，居三年之冠。

嘉泥董事長張剛綸於會中報告指出，嘉泥近五年營收持續穩定成長，2024年合併營收達29.85億元，創歷史新高，年成長2.5%，整體稅後純益為3.2億元，每股純益0.48元，較前年大幅成長三倍。身為走過超過70年的企業，嘉新穩步構築多元事業體系，持續推進以永續為核心的經營模式。

其中，嘉泥旅宿服務事業2024全年營收突破8億元，年增12%，核心品牌「HOTEL COLLECTIVE」沖繩持續穩居市場領先地位，2024年平均住房率超過八成，今年第1季住房率更突破九成，整體RevPAR（每間可銷售客房收入）躍居那霸市區飯店第一。

張剛綸表示，未來持續看好沖繩國際旅客的成長動能。

並對嘉新COLLECTIVE飯店營運及營收深具信心；但無論是貿易戰，還是服務業人力薪資的提升，或者人力不足，都為營運帶來很多壓力，特別是營建成本的大幅增長，也是必須持續關注的風險。

此外，嘉泥健康照護事業也迎來關鍵成長里程碑，「人之初產後護理之家」自2017年營運至今已照護2,679位新生寶寶，嘉泥今年並正式啟動「人之初」台中館籌設計畫，預計於2026年開幕。

水泥事業方面，嘉泥持續投入技術升級，推動倉儲效率優化與低碳水泥出貨系統建置，在兼顧碳排與營收的雙重挑戰下，維持本業穩健表現。

公司亦進行資產活化與升級，總部嘉新大樓翻修工程導入節能設備，已取得EEWH-EB綠建築鑽石級與BERSe第1+級雙認證，展現即使是超過50年的建築，也能與時俱進、為員工打造安全舒適、符合永續標準的工作環境。

在永續經營方針下，嘉泥2024年完成全公司碳盤查，碳排強度下降5%；六大據點導入ISO 50001能源管理系統與ISO14001環境管理系統，並正式通過SBTi減碳目標驗證，積極邁向低碳轉型。