保瑞第2季業績會更好

保瑞藥業（6472）昨（16）日舉辦法說會，保瑞表示，Plymouth廠區整併後會將資源配置至更高價值的特殊專科等產品及特殊劑型代工，看好第2季在營運上會優於前一季。

保瑞昨日法說會由財務副總王錦菊主持，董事長盛保熙則是視訊出席，並回答法人提問。

保瑞表示，隨著整併計畫於第1季完成，保瑞預期自第2季起，每季將可釋出約2億元的現金流，並可望於今年實現約10億元的設備與存貨處分利益。

保瑞表示，第1季CDMO業務營收創歷史新高，年增逾五成，全球前20大藥廠占CDMO營收比例穩定，明尼蘇達州的Maple Grove廠區亦於第1季開啟首個CDMO業務，預期通過後將促成逾三家具重量級潛力客戶簽約，有望導入約十個新分子至該無菌製劑平台。

另外，馬里蘭州無菌針劑廠的Flex Pro產線將自2025年7月起新增30%產能，進度較預期提前。

匯率方面，保瑞表示，公司應收帳款大多以美元計價，但薪水、廠房支出都是美元，故有自然避險，而淨利是以台幣認列，所以還是會有影響，但因美國製造占比提高，所以影響不若去年，之後仍會加強避險。

對於美國課徵藥品關稅的影響，保瑞表示，會將六個產品轉廠至更有價格競爭力的廠區，以應對學名藥的降價壓力，同時進一步提升平均毛利率。

盛保熙表示，川普政策影響的大多是市場規模較大的高價品牌，在藥品銷售端上，保瑞與其客戶都不是其影響目標，因此樂觀以待，而對CDMO來說，保瑞因不是主要課徵對象，因此在價格、生產量方面，對大部分的客戶並無調整。

盛保熙認為，若國際間想調降藥價，旗下CDMO代工廠有大優勢，因為會帶動藥廠多委外找代工生產。