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富邦金公布前十大股東 這家主權基金持股略減、新制勞工退休基金小增

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金（2881）16日公布最新前十大股東名單，排名與前一年全然相同、維持不變。圖／富邦金控提供
富邦金（2881）16日公布最新前十大股東名單，排名與前一年全然相同、維持不變。圖／富邦金控提供

富邦金（2881）16日公布最新前十大股東名單，排名與前一年全然相同、維持不變，依序為台北市政府、明東實業、道盈實業、富邦金控董事長蔡明興、富邦集團董事長蔡明忠、紅福投資、新制勞工退休基金、合佳投資、新加坡主權基金與忠興開發。

與前一年相較，富邦金前十大股東持股變化不大，僅富邦集團大董蔡明忠個人名義持股由2.94%略降至2.9%，新制勞工退休基金從2.31%增加至2.34%，新加坡主權基金由1.67%減少至1.42%。

另外，富邦金前四大股東依序為：台北市政府持股13.07%，明東實業（代表人蔡明忠）持股8.34%，道盈實業（代表人蔡明忠）7.62%，蔡明興個人名義持股3.15%。

排名第六的紅福投資（代表人蔡明純）、第八為合佳投資（代表人林陳海）與第十的忠興開發（代表人蔡明忠），持股維持2.59%、2.29%與1.4%不變。

富邦金控 股東

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