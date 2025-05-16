上海商銀首季每股盈餘0.96元 淨收益年增逾12%

上海商業銀行今日舉辦線上法說會，公布今年第一季合併淨收益達138.2億元，年增12.02%，稅後淨利59億元、每股盈餘（EPS）0.96元，優於去年同期的0.89元。主要成長動能來自手續費淨收益年增逾19%，利息淨收益亦小幅成長近2%。總經理郭進一表示，儘管全球經濟面臨多重不確定性，該行仍以穩健策略推進業務，並同步布局永續發展與智能創新作為未來營運主軸。

上海商業銀行總經理郭進一表示，今年全球經濟展望仍受地緣政治風險、中國經濟下行以及美國總統川普新政等不確定因素影響金融市場的穩定。因此上海商銀採取審慎且穩健的經營策略，向前推進各項業務，持續創造營收與獲利。

財務表現方面，上海商銀今年第一季合併淨收益138.2億元，較去年同期成長12.02%，其中，利息淨收益較去年同期成長1.96%、手續費淨收益較去年同期成長19.27%，第一季合併稅後淨利59億元，較去年同期成長11.97%，稅後淨利歸屬母公司業主46.6億元，較去年同期成長7.67%，稅後每股盈餘0.96元，優於去年同期的0.89元。此外，個體普通股權益比率CET1為12.84%、資本適足率16.03%，顯示上海商銀第一季的獲利穩健、資本適足率充足。