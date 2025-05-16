快訊

大陸籍父子搭橡皮艇偷渡來台 桃園登岸自行報警喊「投奔自由」

和談不到2小時！烏方控俄要求「脫離現實」 1舉動暗示兩國敵意

上海商銀首季每股盈餘0.96元 淨收益年增逾12%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
上海商銀受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，總經理郭進一（中）、執行副總彭國貴（左）、發言人呂紹宇副總（右）。圖／上海商業銀行提供
上海商銀受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，總經理郭進一（中）、執行副總彭國貴（左）、發言人呂紹宇副總（右）。圖／上海商業銀行提供

上海商業銀行今日舉辦線上法說會，公布今年第一季合併淨收益達138.2億元，年增12.02%，稅後淨利59億元、每股盈餘（EPS）0.96元，優於去年同期的0.89元。主要成長動能來自手續費淨收益年增逾19%，利息淨收益亦小幅成長近2%。總經理郭進一表示，儘管全球經濟面臨多重不確定性，該行仍以穩健策略推進業務，並同步布局永續發展與智能創新作為未來營運主軸。

上海商業銀行總經理郭進一表示，今年全球經濟展望仍受地緣政治風險、中國經濟下行以及美國總統川普新政等不確定因素影響金融市場的穩定。因此上海商銀採取審慎且穩健的經營策略，向前推進各項業務，持續創造營收與獲利。

財務表現方面，上海商銀今年第一季合併淨收益138.2億元，較去年同期成長12.02%，其中，利息淨收益較去年同期成長1.96%、手續費淨收益較去年同期成長19.27%，第一季合併稅後淨利59億元，較去年同期成長11.97%，稅後淨利歸屬母公司業主46.6億元，較去年同期成長7.67%，稅後每股盈餘0.96元，優於去年同期的0.89元。此外，個體普通股權益比率CET1為12.84%、資本適足率16.03%，顯示上海商銀第一季的獲利穩健、資本適足率充足。

上海商銀 法說會 資本適足率

延伸閱讀

台灣稅率揭曉？2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」

俄烏和談難突破…川普計畫「儘快」會面普亭 喊話：是時候行動了

川普兒稱政府壓低能源成本政策 將有利加密貨幣發展

中美關稅戰停火？陸學者金燦榮：川普出爾反爾 「這時間」可能再起

相關新聞

富邦金公布前十大股東 這家主權基金持股略減、新制勞工退休基金小增

富邦金（2881）16日公布最新前十大股東名單，排名與前一年全然相同、維持不變，依序為台北市政府、明東實業、道盈實業、富...

上海商銀首季每股盈餘0.96元 淨收益年增逾12%

上海商業銀行今日舉辦線上法說會，公布今年第一季合併淨收益達138.2億元，年增12.02%，稅後淨利59億元、每股盈餘（...

上海商銀法說／台幣升值對損益影響不大 授信品質穩定

上海商銀（5876）16日舉辦第1季法人說明會，法人關注美國對等關稅及台幣升值影響，該行指出，台幣升值對損益表影響不大，...

雲豹能源營運衝刺 子公司天能綠電將掛牌、資產布局雙軌推進

雲豹能源今（16）日舉行法說會，雲豹能源總經理趙書閔表示，面對國際政經局勢動盪與金融市場不確定性，公司仍展現企業經營韌性...

嘉泥股東會／朝向「4321營收結構目標」前進

嘉泥（1103）16日召開股東會，總經理王立心表示，面對全球政經高度不確定性與氣候變遷挑戰，嘉泥將積極透過策略投資與營運...

旅行社股續吸金 3檔觸漲停、雄獅奔近1年高點

受台幣升值、連假增加及暑期旅遊旺季題材激勵，16日台股觀光族群強勢走高，旅行社股持續發動攻勢。易飛網（2734）、燦星旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。