上海商銀法說／台幣升值對損益影響不大 授信品質穩定

上海商銀（5876）16日舉辦第1季法人說明會，法人關注美國對等關稅及台幣升值影響，該行指出，台幣升值對損益表影響不大，對淨值有些許影響；另目前觀察授信品質無明顯變化，但若關稅問題嚴重影響產業和經濟時則不排除酌量增加提存以增進風險應付能力。今年設定放款成長目標為3-5%。

法說會由總經理郭進一主持，他表示，今年全球經濟展望仍受地緣政治風險、中國大陸經濟下行及美國總統川普新政等不確定因素影響金融市場穩定。財務表現方面，第1季稅後純益46.6億元，較去年同期成長7.6%，每股稅後純益0.96元，優於去年同期的0.89元。獲利表現良好、資本適足率充足。

法人關切今年提存備抵呆帳情形，上海商銀副總呂紹宇指出，提存目標維持15-20億元之間，目前授信品質變化不大，無潛在不良大額放款，但若關稅問題嚴重影響產業及經濟，且盈餘超過預算目標時則不排除酌量增加提存。

他表示，首季台幣放款年成長約3%，外幣略減不到1%；台幣成長來自六大核心產業及綠色授信等，今年設定放款成長目標3-5%，著墨六大核心產業與低耗資本業務。另預計第2季淨利差將略為縮減，第3季可望回升，內部設定目標全年不低於1.25%

首季財務操作收益年成長10-15%，目前國內外股票部位約300億元，台債約830億元、外幣債券約1500億元；平均存續期間近三年。展望今年國內外股票以收息為主，債券投資逐步風散至歐元及澳幣等不同幣別債券。

上海商銀第1季手續費收入年成約10%，呂紹宇說明，主要以保險佣金成長逾30%為主，全年財管手收目標為成長15%，觀察最近市場波動對財管業務無明顯影響。

轉投資香港子行方面，存放利差2.92%，截至去年底逾放比為3.77%。今年放款目標希望回復成長軌道，而去年打除呆帳正積極處理中，今年有機會回收部分，預估信用成本較去年減少。至於處分西環不動產部分，首季已完成銷售認列1.89億港幣，今年可望全數完售，整體可認列5.3億元港幣。