雲豹能源營運衝刺 子公司天能綠電將掛牌、資產布局雙軌推進

雲豹能源今（16）日舉行法說會，雲豹能源總經理趙書閔表示，面對國際政經局勢動盪與金融市場不確定性，公司仍展現企業經營韌性。她表示，雲豹能源今年在「綠電交易」與「儲能工程」雙引擎驅動下，營運將穩健向上。因雲豹能源提供再生能源與淨零相關服務多屬內需產業，未直接出口產品至美國，營運較不受對等關稅衝擊，並對第2季及下半年營運保持高度信心。

今日法說會由趙書閔、副總經理譚宇軒及天能綠電總經理唐亞聖出席說明營運現況與策略展望。

根據雲豹能源最新財務數據，2025年4月合併營收達13.94億元，比去年同期成長555.36%，再創歷年同期新高；累計1至4月營收達23.9億元，年增率達96.78%。

趙書閔指出，儘管全球局勢持續變動，公司對國內綠能市場的長期發展仍充滿信心。面對能源轉型與永續趨勢所帶來的契機，持續強化本業體質，聚焦太陽光電、儲能、綠電交易與水處理四大營收主軸，展現穩健成長動能。

此外，菲律賓、日本、越南等地的海外專案皆積極推進，有效拓展國際布局。隨著國內外多元市場齊頭並進，雲豹能源預期，今年下半年營收將優於上半年，穩步朝「亞太最具競爭力綠能集團」願景邁進。

即將於6月登錄興櫃的售電業子公司—天能綠電，營運表現亮眼，備受市場矚目。今年第一季綠電簽約轉供量已達3.3億度，至5月更突破4.3億度，短短兩個月大增1億度，成長幅度逾30%，反映市場對綠電的高度需求。

根據能源署售電月報統計，天能綠電今年第一季綠電交易量以7285萬度位居全台之冠，穩居市場領導地位，展現強勁成長動能與競爭優勢，也成為近期資本市場高度關注焦點。

同時，集團旗下雲豹資產管理公司（JV Asset Management）致力協助台灣長期資金投入世界級收益型基礎建設資產，目前評估中的綠能投資案件已逾1GW，目標於2026年達成10億美元資產管理規模，帶來長期穩定收益。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，2025年將是再生能源資本釋出的關鍵轉捩點，集團積極掌握國內離岸風電、海內外大型再生能源專案，以及基礎建設案場的投資評估機會。透過擴展資產管理業務，將加速投資布局、提升資產報酬率，進一步強化在能源資本市場的整體影響力。

雲豹能源集團串聯「發電、儲能、售電、資產管理」四大核心業務，打造全方位綠能營運體系。未來將持續擴大營收規模、深化跨域布局，強化資本市場動能，積極回應市場對綠能產業成長的高度期待。