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嘉泥股東會／朝向「4321營收結構目標」前進

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
嘉泥董事長張剛綸（左）與總經理王立心。記者謝柏宏／攝影
嘉泥董事長張剛綸（左）與總經理王立心。記者謝柏宏／攝影

嘉泥（1103）16日召開股東會，總經理王立心表示，面對全球政經高度不確定性與氣候變遷挑戰，嘉泥將積極透過策略投資與營運調整，朝向「4321營收結構目標」前進，水泥事業營收占比40%、旅宿服務與裝卸倉儲事業分別占30%與20%、資產管理事業占10%。

另外，股東會中並通過每股配發現金股利0.55元，居三年之冠。

嘉泥旅宿服務事業2024全年營收突破8億元，年增12%，核心品牌「HOTEL COLLECTIVE」沖繩持續穩居市場領先地位，2024年平均住房率超過八成，今年第1季住房率更突破九成，整體RevPAR(每間可銷售客房收入)躍居那霸市區飯店第一。

嘉泥董事長張剛綸表示，未來持續看好沖繩國際旅客的成長動能，並對嘉新COLLECTIVE飯店營運及營收深具信心；但無論是貿易戰，還是服務業人力薪資的提升，或者人力不足，都為營運帶來很多壓力，特別是營建成本的大幅增長，也是必須持續關注的風險。

此外，嘉泥健康照護事業也迎來關鍵成長里程碑，「人之初產後護理之家」自2017年營運至今已照護2,679位新生寶寶，嘉泥今年並正式啟動「人之初」台中館籌設計畫，預計於2026年開幕。

水泥事業方面，嘉泥持續投入技術升級，推動倉儲效率優化與低碳水泥出貨系統建置，在兼顧碳排與營收的雙重挑戰下，維持本業穩健表現。

嘉泥 營收 股東會

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