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旅行社股續吸金 3檔觸漲停、雄獅奔近1年高點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

受台幣升值、連假增加及暑期旅遊旺季題材激勵，16日台股觀光族群強勢走高，旅行社股持續發動攻勢。易飛網（2734）、燦星旅（2719）、山富（2743）一度攀上漲停，指標股雄獅（2731）觸及161元、創近1年波段新高，進一步帶動富野、五福（2745）、寒舍（2739）、雲品（2748）、鳳凰（5706）、遠雄來（2712）等相關個股同步走揚。

立法院三讀通過新增五天國定假日，市場預期「假期紅利」效應將推動旅遊與消費市場活絡。雄獅表示，假期增加可望帶動旅遊需求升溫，助推國內外業績成長；五福則提前布局教師節、台灣光復節、行憲紀念日等短天數旅遊商品，搶攻商機。

暑期旅遊市場亦提前爆發，旅行社接單熱潮升溫。業者透露，今年暑期旅遊產品詢問與預訂較去年提前啟動，且成長動能強勁，歐洲、日本線買氣暢旺，包機與長程團體行程報名速度超出預期，反映旅遊市場熱度持續攀升。

另一方面，日前印巴衝突曾影響台灣飛往歐洲的航班，觀光署表示，經詢問相關公協會，目前未接獲旅行團受影響的通報，並將持續關注局勢變化。

新增國定假日不僅帶動觀光業，也為零售、交通及餐飲產業挹注市場活力。業者分析，連假模式推動民眾出遊頻率上升，有望進一步提升住宿、交通、購物需求，旅遊旺季形成的經濟循環可望助益各產業營收成長，推動內需動能。

旅行社 觀光

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