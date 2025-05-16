安心股東會／每股配發1.2元現金股利

安心食品(MOS摩斯漢堡)（1259）16日舉辦股東常會，過程圓滿順利，通過每股配發1.2元現金股利。

2024年合併營收(以下同)60.46億元，稅後純益0.66億元，EPS為2.05元，每股配發1.2元現金股利，以長期穩定的股利政策回饋股東。

安心食品評估未來發展及現行運作設置各類功能性委員會，借重董事們所具備之能力來提供董事會做出最佳決策，以確保長期財務績效及企業永續經營。

截至2024年12月31日止，全台總店數達303家店，現著重店點體質調整，並朝新型態店鋪及多元店型發展，包含街邊店、學區等，秉持「成為當地社區的好朋友」，因地制宜，根據各地區的特色打造專屬店型，陸續增設車道店型，融入MOS山海日精神意象，為鄰里居民營造舒適明亮的用餐環境。

安心食品運用科技融入餐飲服務，提供高規格的服務品質，減少顧客等候時間，持續推廣MOS Order APP座位點餐及預約訂餐，並擴大於209間門市增設kiosk自助點餐機，外帶及內用的顧客使用MOS Order APP及kiosk可免排隊快速點餐結帳，另線上支付方式，除現有摩斯卡亦開放信用卡、LINE PAY、街口及悠遊付，讓顧客結帳時有更快速便利的多元選擇。

安心食品以食品安全為己任，嚴格把關食材來源，維持高品質衛生管理，持續推動綠色三合一採購｢生產履歷、在地食材、契作農場」經營政策，守護消費大眾的安全與健康。安心食品檢驗中心取得全國認證基金會TAF認證與衛生福利部TFDA認證，為台灣速食業首位且唯一雙認證，並通過英國中央科學實驗室之FAPAS檢驗能力比對，安心每年在各縣市政府衛生局評比中名列優等，致力維護顧客飲食健康。

安心長期結合在地農漁產，發掘新鮮健康食材，相繼推出深受消費者好評的飛虎魚珍珠堡、台灣米製系列甜點以及與農會合作茂谷柑、小番茄、鳳梨、釋迦等，將當季盛產水果禮盒分享給消費者。每年度在國際台北及高雄食品展覽會中，商談媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣農漁會。

安心食品以高規格標準於屏東長治鄉農業生物科技園區設廠，講求食材的溯源及契作，以屏東獨特的產地優勢，設立物流中心與宅配通及線上電商虛實整合，初步規劃東元集團旗下魔術食品和樂雅樂食品進駐，打造米漢堡及烘焙點心生產線，將供給全台摩斯漢堡米粄、帕隄、雞塊、水產製品、蒟蒻、調理食品，樂雅樂打造烘焙點心產品項目，可望將台灣優質農漁產品加工後外銷全球，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3至5年的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展，未來消費者可享用到來自安心農科廠生產的優質商品。

安心食品連續10年榮獲TCSA台灣企業永續獎，2024年再獲佳績入選五大殊榮，包含綜合績效「台灣百大永續典範企業獎」、永續報告書「餐飲及食品業第1類金級」、永續單項績效「社會共融領袖」獎、及天下永續公民獎、人才永續獎。安心食品秉持「貢獻人類、貢獻社會」永續發展的經營理念，從加速數位轉型、提升服務體驗，優化營運效率、品牌價值、顧客滿意度著手，推出健康美味的商品，堅持對食品安全的把關，透過服務、產品、環境全方面的品質升級，致力讓消費大眾、員工的臉上流露出「安心的笑顏」。