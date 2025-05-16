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長榮股價不斷創高、萬海衝上漲停 航運類指飆破5%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
航運示意圖。圖／聯合報系資料照片
航運示意圖。圖／聯合報系資料照片

16日台股電子族群休憩，傳產及題材股接掌多頭兵符，航運族群挾搶運題材，陸海空持續高歌猛進，萬海航運（2615）衝上漲停、長榮海運（2603）續創新高、陽明海運（2609）改寫去年6月中下旬來波段高，拉抬航運類指飆升逾5%，扮演多方領頭羊。

貨櫃三雄萬海盤中衝上漲停111元，長榮則是不斷刷新天價紀錄、目前已突破265元，而陽明人氣不墜，近11:30成交量已輕鬆突破15萬大張、高居台股人氣王，推升航運類股指數飆升逾5%，吸引市場關注。

產業面上，據貨櫃追蹤業者Vizion最新數據顯示，美中關稅戰暫時停火後，美國自中國大陸進口貨櫃運輸需求大幅躍升，預訂量激增近300%。與此同時，全球最大貨櫃航商地中海（MSC）14日宣布漲價，歐洲航線運費平均調漲六成，漲幅超過北美線，市場預期台灣貨櫃三雄將跟進調整運價。

在漲價聲浪推動下，不僅貨櫃航運股強勢走高，相關物流與海運股亦同步受惠，中櫃（2613）、台驊控股（2636）、榮運（2607）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）等股價攀升。航空股方面，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）維持高檔整理。

航運業者指出，面對國際政經與供應鏈不確定因素，將持續掌握市場需求與貨流變化，靈活調整船隊配置與航線，以優化營運策略。物流業者則認為，大陸貨量因供應鏈調整導致遞延出貨，推升市場供給緊張，全球海運業者原本在北美航線未有低價搶貨，如今隨著貨量釋出，船舶與貨櫃調度需求激增，運價上揚趨勢更加明顯。市場關注未來供應鏈復甦進展及貨運價格走勢。

台股 航線 萬海 長榮航 陽明海運

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