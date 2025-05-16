大同遭停權3年擬提救濟 股價跌停後打開

大同（2371）參與政府標案停權3年，16日早盤股價跳空跌停，以40.15元開出，摔下月、季線，但跌停旋即打開，跌幅見收斂。

大同15日晚間召開重大訊息說明會，宣布當天接獲行政院公共工程委員會申訴審議判斷書駁回其申訴，將因違反《政府採購法》第101條第1項第6款規定，遭停權3年並刊登在政府採購公報上，根據公共工程委員會官網公布資料，該標案連同大同在內有3家業者共同投標，對此大同表示將提起行政救濟維護權益。

針對停權處分的影響，大同策略長丁爾坤坦言，此將僅影響大同電力事業群投標公共工程領域的權利。根據公司過往資料分析，台灣公共標案金額約占電力事業群總營收的50%。

他指出，公司目前整體營運及財務狀況均正常穩定，在手訂單總額約210億元，訂單能見度已達2027年，評估此次停權對集團整體財務業務的影響仍在可控制範圍內。

至於停權3年具體起始計算日期，丁爾坤回應，尚待主管機關進一步通知，目前無法確定。