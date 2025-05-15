王品法說會／會員數已突破500萬 下半年加大展店力道

王品（2727）15日舉辦法說會，發言人朱文敏表示，台灣市場今年下半年將加大展店力道，預計開30至50店，以達成400店規模為目標。中國大陸市場則仍以以王品和西堤兩個品牌為主力，目標持盈保泰。整體合併營收力拚超越去年表現、再創新高。

王品表示，隨著台灣民眾生活品質提升與外食頻率增加，餐飲市場需求持續攀升，推動整體產業穩健成長。2023年以來，全台餐飲業營收已連續兩年突破1兆元，且今年至今成長態勢延續，剛落幕的母親節檔期更帶動營收明顯成長，創下新高。而除了疫情干擾的三年外，家庭消費中餐飲支出占比也持續上升，顯示消費需求長期向上。

王品也提到，今年雖然沒有開出新品牌的計畫，但將聚焦現有品牌的深耕與擴張。過去集團品牌數最多曾達26個，目前經市場驗證後已精簡至21個，未來將專注於具經濟效益與規模潛力的品牌發展，同時強化管理效能與採購效率。截至4月底，王品在台灣的門市數已達347家，下半年將加快展店腳步，目前已有部分新店完成選點與簽約，進入裝修階段，整體展店規模將持續擴大。

在數位發展方面，「王品瘋美食 App」今年上半年正式突破500萬會員，目前會員數已達513萬人。該App（6598）整合旗下23個品牌資源，提供找美食、享優惠、線上訂位及付款回饋等多元功能，不僅提升顧客使用體驗，也有效導流、創造新客。根據內部數據，會員貢獻集團超過五成業績，平均客單價較一般顧客高出近三成，成為具高黏著度與高複購率的數位經營利器。

另在零售市場布局上，王品將旗下餐飲品牌「石二鍋」、「青花驕」、「聚日式鍋物」、「尬鍋」招牌菜色研發成零售商品，今年品項數正式突破100款，並進軍超商、超市、量販、電商、外送等15大通路，不僅持續拓展品牌能見度，零售營收也穩定成長，發展出集團第二條成長曲線。